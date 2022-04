A Venezia i tifosi contestano la società e stanno con Zanetti: “Chi ha fatto la storia non si dimentica”

Non è un momento facile in casa Venezia, con la squadra reduce dal cambio di allenatore. I tifosi lagunari avevano già contestato la società nei giorni scorsi, mettendo nel mirino Alex Menta. Quest’oggi nuova contestazione, con i supporters arancioneroverdi che hanno esposto uno striscione sotto la sede del club con la seguente scritta: “Chi ha fatto la storia non si dimentica. Grazie mister”, in riferimento a Paolo Zanetti.

FOTO: Twitter Venezia