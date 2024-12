A un passo dal Milan quest’estate, ora Lopetegui è in bilico col West Ham: soli 15 punti fino a ora

Gli ultimi mesi di Julen Lopetegui non sono di certo stati tra i più entusiasmanti della sua carriera. Prima il rifiuto da parte del Milan, con una vera e propria class action da parte dei tifosi, ora un andamento in campionato piuttosto rivedibile da parte del suo West Ham. Contro il Leicester di Ruud van Nistelrooy, Lopetegui ha dovuto fare i conti con la settima sconfitta nelle sue prime 14 partite di Premier League sulla panchina dei londinesi. Gli Hammers hanno ottenuto soltanto 15 punti in questo avvio di campionato e la posizione dell’allenatore spagnolo è fortemente in bilico. Gli stessi tifosi, da diverse settimane, chiedono a gran voce l’esonero del tecnico, che ormai da anni non riesce più a imporre con efficacia il suo calcio. Forse i tifosi rossoneri non avevano così tanto torto.

