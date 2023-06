A Ranieri il premio “Costruiamo gentilezza nello sport”

I tifosi del Cagliari presenti al San Nicola sono stati ritratti in un video mentre urlano ‘SERIE B’ alla curva del Bari dopo la promozione. Immediato l’intervento di Claudio Ranieri che corre a chiedere rispetto per gli avversari: “Un esempio di valore, un signore nella vita e in campo“. Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” viene così assegnato Ranieri: “Resta indelebile quel suo gesto rivolto ai propri tifosi di “tifo per” e non tifo contro”, invitandoli ad applaudire gli avversari”. Questa la motivazione indicata da Ussi Toscana (Gruppo giornalisti sportivi) e dall’Associazione Cor et Amor, insieme all’Associazione Stampa Toscana, per valorizzare il gesto di fair play e gentilezza del tecnico romano. Il Premio, il cui simbolo è la maglia con i colori dei bambini, riconosce i messaggi positivi dello sport. La maglia, che presenta sul retro la frase di Mandela “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”, è una sorta di “investitura” di ambasciatore alla gentilezza.

Foto: sito ufficiale Cagliari