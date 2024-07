A Pescara nulla cambia: resta Sebastiani, arriva Silvio Baldini

A Pescara tutto dovrebbe cambiare, ma poi nulla cambia. Come riportato nella tarda mattinata da diversi siti abruzzesi, è saltata la trattativa per il passaggio delle quote da Sebastiani a Navarra. Avevamo raccontato qualche giorno fa che se fosse subentrato Navarra, per la panchina avrebbe puntato su Gorgone attualmente a Lucca. Ma siccome Sebastiani resta alla fine si materializza il nome che avevamo segnalato: Silvio Baldini allenatore dopo il naufragio della trattativa per Tesser che era la prima scelta.

Foto: sito ufficiale Pescara