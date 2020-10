Marcus Thuram: “Tifavo Milan, ora voglio diventare più forte di Lukaku”

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio del grande Lilian, ha presentato alla Gazzetta dello Sport la sfida di Champions di domani sera all’Inter. “Sono nato in Italia e mio padre è stato per tanti anni nel vostro Paese. Giocare a San Siro ha sempre rappresentato un sogno per me. Quando mio padre giocava per il Milan tifavo Juve, quando è andato al Barcellona la mia squadra del cuore era il Real. Ma adesso tifo soltanto per il Borussia. Lukaku è da sempre la fonte di ispirazione per me, spero di diventare più forte di lui”.

foto: L’Equipe