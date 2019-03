A. Madrid parla Cerezo: “È la partita più importante della stagione e su Ronaldo…”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo ha parlato prima della partita contro la Juventus: “Cristiano Ronaldo è un grande giocatore che difende la squadra in cui gioca. Non tutti sono fortunati ad avere la Champions che ha lui. È un grande calciatore ed è sicuro di fornire una grande prestazione per la Juventus”. Il patron dei colchoneros ha poi proseguito sulla partita: “Vogliamo fare un grande gioco, vincere e non aspettare o cose del genere. Il nostro desiderio è raggiungere la finale, che è la nostra casa, lo abbiamo promesso e vedremo se riusciremo a raggiungerla”. Sul vantaggio maturato al Wanda Metropolitano conclude: “Abbiamo un vantaggio e speriamo di poterlo sfruttare. La nostra idea è quella di arrivare dove vogliamo andare, è una partita importante, la più importante della stagione e non possiamo fidarci”.

