A loro i tecnici non rinunciano mai: i 10 giocatori con più minutaggio della Serie A

Ci sono alcuni giocatori al quale gli allenatori non rinunciano mai. Che sia per la tenuta fisica, o per l’affidabilità, o ancora per la grande centralità tattica, alcuni tasselli nella rosa delle squadre sono oggettivamente più importanti di altri. Nella classifica dei 10 giocatori con maggiore minutaggio nel nostro campionato, i primi 6 occupano essenzialmente la stessa posizione, fissi tutti esattamente a 1080 minuti: parliamo di Di Lorenzo, Provedel, Falcone, Luperto, Baschirotto e Viti. Subito sotto troviamo Zappa (1035′), Ricci del Torino (1008′), Mancini (1003′), e per finire la punta Piccoli, con 996 minuti.

Foto: Instagram Di Lorenzo