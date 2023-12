Barzagli: “Allegri ha riportato la mentalità da vera Juve, mi sorprende che venga ancora messo in discussione”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha analizzato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport il momento dei bianconeri partendo proprio dalla fiducia nei confronti del suo ex tecnico: “Allegri è sempre lui, ma ha riportato la giusta mentalità, quella da vera Juve: non era scontato. E i risultati fanno il resto, aiutano squadra e giocatori a crescere in maniera esponenziale. Mi sorprende di più che qualcuno, esternamente, metta ancora in discussione Allegri. Adesso sono necessarie serenità, compattezza e Giuntoli lo sa”.