A Ilicic non basta il pallone: poker a Valencia, l’Atalanta ai quarti di Champions

L’Atalanta scrive un’altra pagina della sua storia. La squadra di Gasperini, dopo la vittoria dell’andata, sbanca Valencia e vola ai quarti di finale di Champions League. In un “Mestalla” senza pubblico, la Dea vince 4-3 con uno strepitoso Josip Ilicic: lo sloveno è autore di tutte e quattro le reti nerazzurre, due per tempo. Di Gameiro (doppietta) e Ferran Torres i gol degli spagnoli. Per l’Atalanta prosegue il sogno Champions.

Foto: Twitter ufficiale Champions League