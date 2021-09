A Giorgio Corona il primo premio alla memoria di Ferrigno

Grande commemorazione a Catanzaro (club che oggi milita in Serie C) dell’indimenticabile capitano della promozione in B, Fabrizio Ferrigno, con la istituzione di un premio a lui intitolato. Erano presenti alcuni ex compagni di squadra (Ciardiello, Caterino, Pastore, Corona, Ascoli), i direttori Improta e Logiudice, e gli organizzatori: l’ex Presidente Parente e il vice Poggi, lo storico procuratore ed amico fraterno Gianni Prete. Presenti anche la moglie di Ferrigno, Giovanna, l’attuale presidente Noto, il direttore Foresti, personalità varie e tifosi. Il primo premio Ferrigno è andato a Giorgio Corona.