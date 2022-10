Intervenuto in conferenza stampa, Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, è tornato a parlare del Trofeo Kopa vinto da Gavi: “Trofeo Kopa? Musiala e Bellingham hanno fatto una stagione migliore di quella del vincitore”. Dunque, nessun dubbio per il tecnico: non è stato il centrocampista del Barcellona il miglior giovane nel 2022.

Foto: Twitter Nagelsmann