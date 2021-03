A DAZN i diritti tv della Serie A 2021-2024. Sono 16 i voti favorevoli, 4 i contrari

La Lega di Serie A ha assegnato a DAZN i diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Al termine dell’assemblea di poco fa, sono stati 16 i voti favorevoli, 4 quelli contrari (Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo). L’esborso è stato di circa 840 milioni di euro. DAZN potrà quindi trasmettere 7 gare in esclusive e altre tre in co-esclusiva, su quest’ultimo pacchetto sarà una sfida tra Sky e Mediaset fino a lunedì prossimo quando scadranno i termini. DAZN potrà quindi trasmettere per 3 anni tutte e 10 le partite, 7 in assoluta esclusiva.