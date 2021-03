A Buonos Aires i tifosi scendono in piazza per Maradona: “Giustizia per Diego, lo hanno ucciso”

In Argentina, dopo più di tre mesi dalla sua scomparsa, è ancora forte il dolore per la morte di Diego Armando Maradona. L’inchiesta in corso per accertare le reali cause del decesso del Pibe, che ricordiamo vede coinvolti il medico personale, Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, gli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Madrid, Nancy Forlini e Mariano Perroni, sta gettando più di qualche dubbio sulle effettive dinamiche della sua morte.

I tifosi di Maradona sono scesi per le strade di Buenos Aires per una marcia pacifica con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché venga fatta giustizia. Alla manifestazione hanno preso parte anche le figlie dell’ex campionea argentino, Dalma e Giannina, e l’ex moglie di Diego, Claudia Villafane.

“Giustizia per Diego, lo hanno ucciso“, recitano diversi manifesti utilizzati per la manifestazione.

Foto: facebook Maradona