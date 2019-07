A Bola: Porto, occhi su Coentrao. Il portoghese ha rifiutato il Paok

Secondo quanto riportato da A Bola, il Porto avrebbe messo nel mirino l’ex giocatore di Sporting e Real Madrid Fabio Coentrao. Il terzino sinistro portoghese, infatti, dopo un incontro in Grecia per trattare il suo trasferimento al Paok Salonicco ha definitivamente scartato l’ipotesi ellenica per questioni personali legate alla famiglia. Ora, i Dragoes potrebbero aggiungere il classe 1988 alla corsia mancina.

Foto O Jogo