A 73 anni è morto Gerard Houllier. Vinse cinque titoli in un anno con il Liverpool

Si è spento a 73 anni Gerard Houllier, ex commissario tecnico della nazionale francese, reduce da un intervento all’aorta. Solamente alla fine della settimana scorsa aveva lasciato un messaggio nel quale dichiarava di passare un periodo difficile ma di essere fiducioso per una pronta guarigione.

Houllier soffriva da molti anni di problemi cardiaci: già nell’ottobre 2001 nel corso della partita Liverpool-Leeds fu portato d’urgenza in ospedale a causa di una disserzione aortica. Nonostante le condizioni di salute ha continuato ad allenare fino alla stagione 2010-11, vincendo due volte la Ligue 1 col Lione.

Il suo nome è legato soprattutto al Liverpool, con cui a cavallo del 2000 e il 2001 vinse una Coppa UEFA, una FA Cup, una Coppa di Lega, una Charity Shield e una Supercoppa Europea.

Foto: Twitter Everton ufficiale