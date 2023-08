L’ad Lecco Di Nunno: “Il calcio è pieno di corrotti. Non ho rubato come Perugia e Brescia”

L’amministratore delegato del Lecco Leonardo Di Nunno, in attese della sentenza relativa all’estromissione della sua squadra e della Reggina dalla Serie B, è un vero e proprio fiume in piena. Di Nunno, intervistato da Antenna Sud, ha attaccato tutti, a partire dal sistema calcio: “Il calcio è sporco, è pieno di corrotti. Non accetto alternative alla Serie B. Mi hanno preso in giro, ho vinto sul campo. Mi stanno costruendo la bara”. Poi dice ciò che ha fatto poco prima venisse promosso in B: “Tre giorni prima della finale, ho inviato una PEC a Figc e Lega B scrivendo che non sarebbe stato possibile dopo la finale, in caso di vittoria, avere tutta la documentazione” ha detto. Poi Di Nunno attacca il Perugia: “Prima hanno spostato la finale playoff, poi il signore del Perugia si è messo a fare il grande, quando è il primo a non avere diritto al ripescaggio perché non era in regola con lo stadio neppure lui. Non ho rubato come Perugia e Brescia, mi assumo le responsabilità di quello che dico e i club di B sono tutti con me”. Infine sul mercato: “È bloccato. Devono farmi fare la squadra, ho bloccato tutte le trattative, sia in entrata che in uscita. Nessuno più mi risponde al telefono”.

Foto: sito Lecco