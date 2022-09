Juventus, Miretti è il secondo più giovane titolare schierato in Champions della storia bianconera

A 19 anni e 34 giorni, Fabio Miretti è il secondo giocatore più giovane ad essere schierato dalla Juventus in un match di Champions League e Coppa Campioni. Il primato è di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, ma anche ex difensore bianconero, che scese in campo da titolare a 18 anni e 335 giorni contro l’Ilves nel settembre del 1984.

Foto: Miretti Instagram