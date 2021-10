La sosta per le Nazionali crea problemi anche in Spagna: rinviate Real-Athletic e Granada-Atletico

Una decisione molto discussa in Spagna ora è anche ufficiale: Real Madrid-Athletic e Granada-Atletico Madrid, entrambe in programma per questo weekend, sono state rinviate a causa dei rientri tardivi dei giocatori sudamericani dalle rispettive nazionali. La stesso problema si verificò anche nelle precedente sosta con Barcellona–Siviglia e Villarreal–Alaves.

FOTO: Twitter Real Madrid