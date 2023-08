Thiago Motta: “Un nuovo attaccante? Ci stiamo pensando, ma prima gli esuberi”

Thiago Motta, tecnico del Bologna è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato 2 settembre ore 18:30, che vedrà la sua squadra impegnata contro il Cagliari: “Dell’episodio arbitrale che c’è stato nella gara contro la Juve non voglio parlarne. Non l’ho fatto a Torino e non lo farò oggi. Fenucci ha detto tutto. Pensiamo al Cagliari.

Zirkzee sta molto bene sin dal primo giorno. Si allena nella maniera giusta e sono contentissimo della squadra e di lui. Deve dare continuità al lavoro fatto.

Il mercato? Siamo una squadra che va sempre in salita, dobbiamo imparare ad andare in discesa. Riguardo al mercato sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto per aumentare il livello della squadra, per la concorrenza creata, per mettere i calciatori in sana competizione. Ero preoccupato in precedenza. Ora sono molto contento, ma manca ancora qualche ora alla fine del mercato. Non serve un gruppo necessariamente ampio, tutti dev0no sentirsi importanti. Bisogna lasciare un po’ di spazio ai primavera.

Saelemaekers lo vedo bene in diverse zone del campo. Sicuramente alzerà il livello della squadra.

Zirkzee ha guadagnato la fiducia dei suoi compagni. Al momento ci sono dei giocatori che devono uscire per far arrivare un attaccante da mettere in concorrenza con Joshua. Chiunque sia, sarà il benvenuto per dare una mano al gruppo.

Dominguez è un ragazzo fantastico, sono contento perché voleva andare a provare nuove esperienze. Contro il Cagliari il capitano sarà Posch.

Lykogiannis e Barrow sanno perfettamente cosa penso. Dobbiamo accorciare la rosa.

Ranieri è da tanti anni che allena e non a caso ha fatto la carriera che conosciamo. Ha accettato sfide importanti, come questa di Cagliari. Ho avuto un’esperienza con lui che non si è conclusa bene perché io sono andato al Psg l’ultimo giorno di mercato. Ma ne abbiamo parlato“.

