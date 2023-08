Bonucci, chiesto il reintegro o la corresponsione dei danni di immagine

La storia tra Bonucci e la Juve è sempre stata altalenante: iniziata come una favola, questa è stata poi bruscamente interrotta dal passaggio del calciatore al Milan. Una volta tornato alla Juve pareva essere riesploso l’amore, sebbene la presenza di Allegri in panchina non fosse molto gradita da quello che fino a qualche tempo fa era considerato uno dei senatori della Vecchia Signora. La storia tra club e calciatore pare oggi volgere al termine nel peggiore dei modi, con Bonucci fuori rosa pronto ad adire le vie legali con il manforte dell’Associazione Italiana Calciatori.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore il legale di Bonucci ha inviato una nuova PEC indirizzata alla Juve, dove viene fatta richiesta di reintegro. Il calciatore intende andare avanti a livello legale e nominerà un giurista conosciuto in ambito sportivo per dirigere il futuro arbitrato, così come previsto dall’accordo collettivo. In caso di mancato reintegro in rosa, Bonucci pare intenzionato a chiedere una corresponsione per il danno d’immagine subito.

Foto: Twitter Juventus