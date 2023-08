Tutto confermato: Bertini nuovo centrocampista della Spal

Come anticipato qualche giorno fa, Marco Bertini è un nuovo centrocampista della Spal.

Di seguito il comunicato rilasciato dal club sui propri social: “S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Lazio con diritto di riscatto per l’acquisizione definitiva e contro riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Marco Bertini. Nato a Roma nel 2002, Bertini muove i primi passi nel settore giovanile biancoceleste dove completa tutta la trafila fino a raggiungere la formazione Primavera, con cui disputa 96 partite mettendo a segno 18 reti. Inserito nella rosa della prima squadra laziale dalla stagione 2021/2022, Bertini era già stato aggregato anche in precedenza alla prima squadra, esordendo in Serie A nel campionato 2020/2021. Benvenuto in biancazzurro Marco!”.

Foto: Facebook Spal