Verdone: “Lo stadio Del Luca è pronto. Martedì ricorderemo Mazzone insieme alla famiglia”

L’Ascoli ha fatto sapere che è arrivato l’ok per l’uso dello stadio Del Luca: “In data odierna l’Ascoli Calcio ha ricevuto dalla commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi l’autorizzazione all’utilizzo dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” per la s.s. 2023/24. In tre mesi il Club bianconero ha lavorato alacremente per far sì che l’impianto d’illuminazione dello stadio rispondesse ai requisiti richiesti dalla FIGC e oggi il Del Duca è dotato di un sistema di illuminazione led all’avanguardia. In occasione della partita di Campionato Ascoli-Feralpisalò – la prima in casa – che si disputerà martedì 29 agosto in notturna, sarà inaugurato il nuovo impianto”.

Particolarmente soddisfatto il DG Verdone, che ha detto: “Si tratta di un investimento che accresce la funzionalità dello stadio Del Duca, normalmente per svolgere lavori di questo tipo si impiegano anni. Martedì abbiamo invitato allo stadio tutta la famiglia Mazzone e prima della partita ogni tifoso sarà omaggiato di una cartolina ricordo, dedicata a Carlo Mazzone, che abbiamo realizzato in accordo con la famiglia. Sarà la prima di altre iniziative che abbiamo in cantiere con la famiglia per tener sempre vivo il ricordo di Mister Carletto“.

Foto: Linkedin Verdone