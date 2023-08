Benitez: “Per Veiga questa è un’opportunità. Il campionato saudita potrebbe diventare competitivo”

La notizia che un giovane promettente come Veiga abbia accettato le lusinghe dell’Arabia ha incendiato gli animi del calcio europeo, da sempre continente di riferimento per chi vuole giocare nel c.d. “calcio che conta”. Dal canto loro i club sauditi, mai come quest’anno, stanno dimostrando a suon di colpi di mercato che l’egemonia europea potrebbe presto vacillare.

Nel mezzo di tanti, duri commenti rivolti a Veiga, ad andare controcorrente spezzando una lancia in favore del calciatore è il suo (ormai ex) tecnico Rafael Benítez. L’allenatore del Celta Vigo ha così commentato il trasferimento del giocatore all’Al Alhi: “Veiga non farà parte della lista dei convocati perché emotivamente è difficile per un ragazzino della sua età gestire tutta questa pressione, soprattutto in una partita complicata come quella contro il Real Madrid. La decisione di Veiga, è una decisione che certamente cambia la vita, sua e della sua famiglia, ma considerata l’età, potrà sempre decidere di tornare a giocare in campionati più competitivi, sebbene non sia detto che proprio il campionato arabo non diventi uno tra questi. Per il ragazzo e per la sua famiglia questa è un’opportunità, questo non va dimenticato. Dispiace vendere un proprio giocatore sapendo che ne arriverà un altro che avrà bisogno di tempo per adattarsi“.

Foto: Twitter Uefa