Sibilli: “Bari grande piazza. Voglio rendere al massimo e migliorarmi”

Intervenuto in conferenza stampa il neoacquisto del Bari, Giuseppe Sibilli ha detto: “Ci dobbiamo mettere a disposizione del mister. Mi adatterò in qualsiasi posizione dovessi essere schierato. La trattativa è durata poco, appena ho ricevuto la telefonata ho accettato subito, era un’offerta che non si poteva rifiutare. Bari è una grande piazza. Sono stato accolto calorosamente e voglio ricambiare l’affetto in campo. Era da un po’ che non mi sentivo il calciatore che sono stato nelle ultime due partite e sono contento di ciò. Pisa è stata la piazza che mi ha dato di più ed alla quale ho dato di più. Il mio obiettivo è quello di poter rendere al massimo e spero di segnare di più rispetto al passato”.