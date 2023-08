Thierry Henry è il nuovo allenatore della Francia Under 21

La Federcalcio Francese ha nominato Thierry Henry nuovo commissario tecnico della nazionale francese di calcio under 21.

Il tecnico francese guiderà quindi la nazionale transalpina di calcio anche in occasione nelle prossime Olimpiadi estive che avranno luogo proprio in Francia – a Parigi – nel 2024.

Henry inizia la sua carriera da allenatore come secondo assistente alla guida della nazionale belga (in seguito sarà nominato primo assistente). Dopo la negativa esperienza sulla panchina del Monaco, allena i canadesi del Montreal Impact. In seguito alle dimissioni, torna a fare da assistente al tecnico Martinez nella nazionale belga, incarico che lascia nel mese di febbraio di quest’anno.

Foto: Twitter Arsenal