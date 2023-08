Cori e tifo per l’ultimo saluto a Carlo Mazzone

E’ un giorno triste per il calcio italiano. E’ il giorno dei saluti a Carlo Mazzone.

Un lungo applauso accompagna l’arrivo del feretro nella Chiesa di San Francesco di Ascoli Piceno. Feretro, coperto da una corona di rosse rosse, alla quale vengono adagiate le maglie di alcune delle società che l’ex tecnico ha guidato nel corso della sua immensa carriera. Tra queste, quella dell’Ascoli che ha avviato il tecnico al calcio che conta e quella del Brescia, dove ha allenato alcuni dei più grandi campioni del calcio mondiale (si pensi a Baggio, Pirlo e Guardiola).

Fuori dallo stadio una folla commossa e tifosi di squadre diverse che tra tifo e cori da stadio hanno dato l’ultimo saluto a Carlo Mazzone.

Tra i presenti a porgere la propria vicinanza ai familiari diversi i tecnici, tra cui Walter Novellino, Serse Cosmi ed Enrico Nicolini.

Anche la FIGC si è unita al dolore per la scomparsa del tecnico. In tutti i campi è stato e continuerà ad essere osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio in sua memoria.

Foto: Twitter Serie B