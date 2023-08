Pioli: “Soddisfatto del mercato. Un nuovo attaccante? Può essere”

Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match che vedrà il suo Milan impegnato con il Bologna: “Il club ed i dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per cercare i giocatori con le caratteristiche giuste nei vari ruoli così da avere più soluzioni. Sono soddisfatto. Mancano ancora 10 giorni ed il club è ancora attento a valutare qualsiasi situazione. Abbiamo ancora giocatori in uscita. I ruoli che volevamo coprire li abbiamo trovati. La mia attenzione è adesso rivolta al match di domani. Sono contento dei giocatori arrivati. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo cambiato quasi 20 giocatori tra uscite ed entrate. Ho chiesto a chi è rimasto di fare il massimo per far adattare i nuovi. Ci tengo a salutare i miei ex giocatori che hanno preso altre strade. Ora inizia un’altra stagione. Vogliamo essere ambiziosi perché sono arrivati giocatori forti.

Un nuovo attaccante? Può succedere di tutto, potremmo anche restare così. Sono contento delle prestazioni di Okafor. Colombo è cresciuto tanto e merita il spazio.

È importante partire bene. Non sarà la gara di domani a determinare il nostro percorso. Non è un nuovo Milan, è un Milan rinnovato.

E’ difficile dare percentuali sul nostro livello attuale. Quello che ho visto in questo mese di preparazione mi è piaciuto“.

