Pochettino: “Non posso sprecare energie pensando a Lukaku”

Che quello tra Lukaku ed il Chelsea fosse ormai un rapporto logorato era chiaro a tutti, ma le ultime dichiarazioni di Pochettino non lasciano spazio ad interpretazioni “La situazione di Lukaku non è la scelta di una parte soltanto, non è la scelta solo del club, bensì una scelta di entrambe le parti. C’è un accordo a cui le due parti sono arrivate. Io sono stato informato della situazione di ogni singolo giocatore prima di firmare per il Chelsea. La posizione di Lukaku era già molto chiara. Da allora nulla è cambiato. Se ci saranno cambiamenti ne verrà data comunicazione. Io non posso farci niente. Devo concentrarmi sulla squadra che ho cercando di migliorarla. Non posso sprecare energie per una situazione che è sempre stata chiara, ancor prima del mio arrivo“.

Foto: Twitter Psg