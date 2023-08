Balbo: “Io e Fonseca a Roma grazie a Mazzone. Uomo unico per qualità umane”

Abel Balbo calciatore indimenticato della Roma, ha dedicato un pensiero in memoria di Carlo Mazzone e lo ha fatto attraverso le pagine del Corriere della Sera: “E’ stato un grandissimo allenatore. Gli volevo bene, eravamo due caratteri forti ma c’è sempre stato il massimo rispetto. Una persona straordinaria, dal valore umano elevatissimo. E’ stato come un padre. Sono venuto a Roma grazie a lui. Ha voluto fortemente sia me che Fonseca. È stato davvero bravo a capire che io e Daniel ci completavamo perfettamente.

Conquistava l’attenzione dei giocatori con le sue battute ad effetto: “difensore scivoloso, difensore pericoloso” od anche “palla su, aiutaci Gesù”. Una volta in disparte mi disse: “Abel, sei un po’ permaloso, non mi va di dirtelo davanti agli altri, ma datte una svejata. La sua qualità umana lo rendeva unico“.

Foto: Twitter lnd