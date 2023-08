Infantino ricorda Carlo Mazzone: “Personaggio inarrivabile. Hai allenato i più grandi”

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino, tramite i suoi canali social personali ha espresso un profondo pensiero in ricordo di Carlo Mazzone: “Sei stato un grande, un personaggio inarrivabile. Non sussurravi: urlavi, perché il tuo messaggio fosse forte e chiaro, anche quando correvi sotto le curve dei tifosi avversari. Hai allenato i più grandi – da Totti a Baggio, da Pirlo a Guardiola – e dai più grandi sei stato amato e rispettato. Il calcio piange un uovo vero e genuino. Ahò (come dicevi tu…), buon secondo tempo Carletto Mazzone”.

Foto: Wikipedia