Ranieri: “Arriveranno due difensori e un attaccante. La finestra di mercato andrebbe chiusa prima”

Conferenza stampa del tecnico Claudio Ranieri che vedrà il suo Cagliari impegnato a Torino nel posticipo pomeridiano della prima giornata di campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore: “Sono soddisfatto del gruppo e so che stiamo lavorando bene, in accordo col presidente e con il direttore sportivo. Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati stanno arrivando e arriveranno anche i due difensori e l’attaccante. E’ un mercato difficile, ma riusciamo a sopperire alle mancanze. Noi allenatori vorremmo avere la squadra già fatta, ma questo non dipende dalle società, bensì dalle date. Le date andrebbero accorciate, perché tanto gli affari si concludono sempre l’ultima settimana, alcuni dei quali all’ultimo secondo.

Ho già dimenticato il fatto di essere stati promossi in A. Adesso dobbiamo concentrarci su questo nuovo campionato. Affrontiamo il Torino, una squadra arrivata a metà classifica nel campionato passato, una squadra che ha degli automatismi perfetti. Hanno investito sul mercato. Noi andiamo per lottare, rispettando l’avversario. Alla fine siamo tutti 11 contro 11.

Prati è un giocatore con un’ottima visione di gioco. A me era piaciuto quando abbiamo giocato contro la Spal. Avevo chiamato De Rossi per informarmi sul ragazzo. Avrà le sue chance e avrà modo di inserirsi nel gruppo. Jankto è recuperato al 100%. “.

Foto: sito Cagliari