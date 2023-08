Dionisi: “Concentrati sulla partita. Su Berardi ha detto tutto Carnevali. Altri rinforzi in arrivo”

In vista della sfida con l’Atalanta, il tecnico del Sassuolo, Dionisi intervenuto in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Come detto in fase di sorteggio dei calendari non è di certo un inizio in discesa. Troviamo l’Atalanta alla prima ed il Napoli alla seconda. L’Atalanta è una squadra ostica che si è dimostrata essere una delle rivelazioni nelle scorse stagioni. Ha una identità spiccata e giocatori forti. Sappiamo che per le nostre peculiarità affrontare l’Atalanta è molto difficile e dovremo lottare per l’intera partita per portare a casa un risultato positivo. La partita di Coppa Italia non ha dato i risultati che aspettavo. Su Berardi ha detto tutto il nostro amministratore (l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha dichiarato che Berdardi non si muoverà da Sassuolo, ndr) e per me questo è un discorso che in questo momento si chiude. Il mercato è aperto ma adesso dobbiamo pensare solo alla partita. Per Pedersen mancano ancora dei dettagli e sono i dettagli che fanno la differenza, ma sono ottimista. Arriveranno anche altri giocatori ma adesso dobbiamo concentrarci sui calciatori che abbiamo“.

Foto: sito Sassuolo