Gasperini: “Dispiace per Touré. Zapata è dell’Atalanta. Obiettivi? Dopo il mercato”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match che vedrà la sua squadra impegnata contro il Sassuolo: “Sono molto dispiaciuto per l’infortunio di Touré, perché ha molta voglia di giocare. Nessuno si aspettava questo tipo d’infortunio, vedremo quali saranno i tempi di recupero.

Se l’infortunio di Touré forza la società a tornare mercato? L’Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco con l’intento di ringiovanire la rosa. Questo infortunio non cambia di molto ciò che ci siamo messi in testa nel corso della settimana. Le presenze di Muriel e Zapata sono certe. Duvan ha recuperato, si è allenato con continuità e domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da prevedere, ma ad oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta.

Kolasinac è il giocatore che si è inserito meglio. I nuovi arrivati hanno dimostrato di essere dei giocatori da Atalanta.

De Ketelaere e Scamacca sono due giocatori nuovi. Il primo ci ha fatto vedere le sue qualità, ma starà a noi far emergere un giocatore che lo scorso anno non ha fatto benissimo.

Domani il titolare sarà Musso. Per parlare di obiettivi è necessario aspettare la fine del mercato. Il mio obiettivo è quello di lavorare sui giocatori, di dare risorse all’Atalanta.

Domani aspetto una partita vera di campionato, contro una squadra difficile. Ci sono tanti fattori che possono influenzare il match, dai giocatori che arrivano alla diversa preparazione.

Le 300 presenze di De Roon con la maglia dell’Atalanta? Per me giocatori come De Roon sono importanti perché mi aiutano anche nell’inserimento dei nuovi acquisti. Potrebbero fare gli allenatori anche loro.

Scamacca? Ha qualità evidenti. Ha un gran tiro ed una buona tecnica. Si partirà da lì e si proverà a modellare al meglio quelle che sono le sue caratteristiche.

Contro il Sassuolo sarà una partita di campionato vera. Sarà difficile perché i nostri avversari sono davvero un’ottima squadra“.

Foto: Twitter Atalanta