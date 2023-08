Orsato: “Volevo fare l’elettricista. Ai giovani dico: meno internet e più lavoro”

Daniele Orsato è considerato uno dei più esperti arbitri italiani, eletto miglior arbitro al mondo dalla International Federation of Football History & Statistics nel 2020. Raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, ha detto: “Volevo fare l’elettricista. Ai giovani dico di trascorrere meno tempo su internet guardando serie tv o giocando alla playstation. La gente pensa che gli arbitri siano persone fuori dal mondo, invece sono persone come tutti gli altri, con gli stessi pregi e difetti, con gli stessi interessi e distrazioni. L’arbitraggio perfetto non esiste, ma bisogna provarci, la perfezione è fatta di dettagli e i dettagli si correggono lavorando. Sono il più vecchio ed imparo ancora, se lo faccio io potete farlo anche voi.”

Foto: sito AIA