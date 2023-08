Sacchi: “Luciano Spalletti è un maestro, insegna calcio e fa migliorare i suoi giocatori”

Arrigo Sacchi esprime i suoi primi pensieri sull’approdo di Luciano Spalletti alla guida della nazionale italiana e lo fa attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex commissario tecnico dice: “Luciano è un maestro, insegna calcio e fa migliorare i suoi giocatori. Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A Napoli, grazie anche all’aiuto del club, ha realizzato le sue idee. E il suo Napoli è una squadra che gioca da protagonista, domina il campo, esalta il pubblico. Incontrerà delle difficoltà perché creare un collettivo con pochi allenamenti non è semplice, ma saprà dare il suo stile agli azzurri. Fare collettivo, in Italia è un miracolo, perché viviamo in un Paese dove impera l’individualismo. Spalletti c’è riuscito e questo è un grandissimo merito“.

Foto: Wikipedia