Al-Nassr, è ancora ko alla prima di Ronaldo da titolare

Lo aveva detto Ronaldo stesso “Sono un pioniere del calcio in Arabia. Anche la serie A era morta prima che arrivassi io”. Lo ha ribadito pochi giorni fa Neymar: “Cristiano Ronaldo è stato il pioniere del calcio in Arabia. Tutti gli davano del pazzo, ma oggi il campionato dell’Arabia Saudita sta crescendo sempre di più”.

Eppure mentre Neymar e Bono, in attesa del loro debutto ufficiale, si godevano la prima vittoria in campionato grazie alla tripletta di Malcom, Ronaldo assisteva inerme in tribuna alla sconfitta del suo club contro l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard (oggi a punteggio pieno dopo i primi due turni di gioco).

La squadra di Ronaldo, guidata da Luis Castro, ci ri-prova alla seconda di campionato contro l’Al-Taawon. Cambia otto undicesimi della formazione e manda in campo Cristiano sin dal primo minuto di gioco. Il risultato però non cambia: l’Al-Nassr perde anche il suo secondo incontro di campionato cedendo davanti al proprio pubblico con l’Al-Taawon che riesce ad imporsi con il punteggio di 2-0.

Due partite zero punti per la squadra guidata dall’asso portoghese ed una classifica da guardare al contrario, in attesa che Ronaldo faccia di tutto per poterla ribaltare iniziando proprio dalla prossima sfida esterna contro l’Al-Fateh.

Il quadro di giornata si concluderà con i seguenti incontri: Abha-Al Raed; Al Hilal-Al Feiha; Al Ittihad FC-Al Taee.

Foto: Instagram Al Nassr