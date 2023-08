Luis Enrique: “La partenza di Neymar rende felici tutti. Mbappé vuole far bene”

Nel corso della conferenza stampa in vista del match con il Tolosa, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La partenza di Neymar ha reso tutti felici. Lo ringrazio per l’atteggiamento avuto sin dal mio arrivo. E’ un fuoriclasse e gli auguro il meglio per il prosieguo della sua carriera. Mbappé è in forma ed ha tanta voglia di far bene. Sono felicissimo di avere a disposizione un giocatore di caratura mondiale come lui. Dembélé è pronto a giocare dal primo minuto. Ci vorrà tempo affinché i calciatori recepiscano la mia idea di gioco.

Se Marquinhos sarà il capitano della squadra? Questa è una scelta dei calciatori. Ci sarà un voto e ci saranno quattro capitani nominati dai giocatori. Non voglio che sia il mio capitano, ma il capitano dei giocatori“.

Il tecnico ha concluso la conferenza facendo i suoi migliori auguri al connazionale Rico, che ha lasciato l’ospedale dopo tre mesi di ricovero a seguito di un incidente subito a cavallo lo scorso maggio: “Vorrei mandare un messaggio a Sergio Rico augurandogli una buona guarigione e un pensiero a tutta la sua famiglia“.

Foto: Instagram PSG