Henry: “Se il Milan non dovesse qualificarsi in Champions si scatenerà l’inferno”

Thierry Henry, ex attaccante di Arsenal e Barcellona, ha parlato a CBS Sports Golazo del Milan e della situazione in cui si trovano Pioli e la sua squadra.

Queste le sue parole: “La carica dei tifosi del Milan per la squadra rossonera? Se non si qualificano per la Champions League del prossimo anno, allora si scatenerà l’inferno. I tifosi ne hanno abbastanza. E’ una situazione particolare, a 3 giornate dalla fine il Milan rischia tantissimo. Devono ritrovare le energie in queste 3 gare finali e provare a centrare il quarto posto”.

Foto: twitter Monaco