L’Imolese chiede la sospensione dei play out di Serie C

L’Imolese continua la sua battaglia dopo la penalizzazione che ha condannato la squadra alla retrocessione in Serie D. La società infatti con un comunicato ha chiesto la sospensione dei play out: “In merito ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono diverse squadre nel nostro girone e girone A , il Presidente dell’ Imolese calcio Francesco Coppa ha scritto di pugno al Presidente della Lega Marani ed al Consiglio Direttivo di Lega , affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C in programma per sabato 06.05.2023. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale sospendere i playout”.

Foto: Imolese logo Twitter