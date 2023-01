Real Madrid: due assenze pesanti in semifinale di Supercoppa. Out Alaba e Tchouamèni

Questa mattina il Real Madrid ha tenuto l’ultimo allenamento a Valdebebas prima di volare a Riyad, dove affronterà il Valencia nella semifinale di Supercoppa. Il club ha rilasciato due comunicati ufficiali per annunciare l’assenza di due giocatori, a causa degli infortuni. I calciatori in questione sono Alaba e Tchouamèni, i quali dovranno stare fermi ai box e non potranno prendere parte al match.

Foto: Alaba Twitter UCL