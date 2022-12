Modric: “Non lascio la Croazia. Voglio giocare le finali di Nations League”

La Croazia si piazza al terzo posto della Coppa del Mondo in Qatar: termina 2-1 la finalina contro il Marocco. Al termina della partita, Luka Modric, ha così parlato ai microfoni di Hrt: “Non lascio la Croazia. Il mio piano è di giocare la finale di Nations League, non avrebbe senso non fare la Nations League, vedremo cosa succederà dopo. Mondiale? Volevamo l’oro, eravamo vicini,ci dispiace, ma dobbiamo essere orgogliosi e felici. Divertiamoci un po’ e godiamoci questo“.E sulla nuova generazione: “I giovani giocatori hanno dimostrato qualità e il futuro del calcio croato è luminoso. Questo torneo li aiuterà a crescere ancora di più come persone e come giocatori”.