Gakpo: “L’importante era passare il girone. Che squadra affronteremo? Non ho preferenze”

Cody Gakpo, nella classica conferenza post gara, ha parlato della sua Olanda e delle 3 reti messe a segno in questo inizio di Mondiale: “Abbiamo vinto come squadra, tutti ci aiutiamo a vicenda. Ho fatto tre gol ma stiamo andando avanti tutti insieme, non come singoli. Ovviamente è una bella sensazione, ma la cosa più importante è che abbiamo superato il girone. Penso che oggi siamo stati più saldi rispetto alle ultime partite. Il Qatar si è difeso bene e sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza in attesa delle occasioni. Poi abbiamo segnato due volte, quindi è andata bene. L’unica cosa che contava era vincere il girone. La prossima avversaria? Non ho preferenze. Guardiamo tutte le partite e dopo vedremo cosa ci aspetterà”.

Foto: Twitter Gakpo