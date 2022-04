Pellegrini colpisce in avvio: la Roma in vantaggio a Leicester dopo 45’

È finito qualche istante fa il primo tempo di Leicester-Roma, andata delle semifinali di Conference League. Giallorossi in vantaggio grazie ad una rete al quarto d’ora di Pellegrini.

Dopo quindici minuti a ritmi alti la Roma ha sbloccato il risultato grazie al suo capitano, bravo a superare Schmeichel dopo un bel servizio di Zalewski. Leicester che ha reagito provando subito a pareggiare, ma ha perso Castagne per infortunio. L’unica vera occasione è sui piedi di Lookman, sulla cui conclusione è bravo Rui Patricio a dire no.

Nell’altra partita di Conference League emozioni e spettacolo tra Feyenoord e Marsiglia, con la gara conclusasi al 45′ per 2-2. Doppio vantaggio olandese firmato Dessers e Sinisterra, ma i francesi sono stati bravi a recuperare il risultato con le reti di Dieng e Gerson.

FOTO: Twitter Roma