Francia, Benzema: “Questa non è la fine, torneremo più forti”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto condividere un post riguardo al suo ritorno dopo sei anni di esclusione con Les Bleus, e di quanto avrebbe voluto vincere Euro 2020.

“Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostra Francia campione. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci.

Questa non è la fine, torneremo più forti

Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver accolto il mio ritorno con tanta benevolenza.“

Foto: Instagram giocatore