8 gol nelle prime 5 partite: Lewandowski meglio di Messi, Ronaldo, Eto’o e Romario

Numeri da record quelli di Robert Lewandowski, a segno per ben 8 volte nelle prime 5 partite, contando che era rimasto addirittura a secco all’esordio, sono numeri ancora più straordinari.

L’inizio del polacco con il Barcellona è da record, era dal 1938 che non si avevano tali numeri, quando Hans-Max Gamper segnò 8 gol addirittura in 3 partite.

Lewandowski ha però superato i numeri di Ronaldo, il Fenomeno, che segnò 8 gol in 7 partite, a Romario ne servirono 10, a Eto’0 13 mentre Messi è molto attardato in questa speciale classifica, avendo giocato le prime 5 gare quasi sempre da subentrato, essendo lanciato da giovanissimo.

Foto: twitter Barcellona