Lippi sulla Nazionale: “Stiamo finendo gli aggettivi. Peccato non aver fatto quelle amichevoli di prestigio nella scorsa primavera”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’ex ct della Nazionale campione del Mondo Marcello Lippi ha parlato dell’attuale selezione allenata da Roberto Mancini, che sta collezionando vittorie su vittorie:

“Mi fa piacere. La Nazionale per me, e non solo per me, ha un valore straordinario. Il record? Stiamo finendo gli aggettivi. Di questa squadra e del suo allenatore è stato detto tutto quello che di positivo c’è da dire, in un percorso di ricostruzione“.

Nella sua prima straordinaria esperienza azzurra, conclusa col trionfo iridato, un paio di risultati le mancarono solo all’inizio, come è successo all’attuale ct

“E come è anche naturale che sia. Noi perdemmo in Slovenia, ottobre 2004. Una partita complicata; poi però migliorammo di volta in volta, in modo chiaro, sistemando quel che c’era da sistemare nel gioco e negli uomini. Sono stati due anni in crescendo. Ecco, c’è una cosa che a me dispiace non sia potuta accadere la scorsa primavera a questa Nazionale, quando tutti i programmi saltarono per via della pandemia. Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra (il 27-3) e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga (il 31- 3). Lo dico per esperienza diretta“.

Foto: Twitter personale