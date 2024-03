6 anni dalla scomparsa di Davide Astori. Il ricordo della Fiorentina

Esattamente 6 anni fa, il 4 marzo del 2018, ci lasciava Davide Astori. Il difensore, all’epoca alla Fiorentina, ebbe un malore nel ritiro della squadra impegnata in quel di Udine. Le condizioni apparvero subito gravi e per il classe 1987, non ci fu nulla da fare. A 29 anni, lasciò la compagna, Francesca e la figlia Vittoria. La Fiorentina ha ricordato il suo ex capitano sui social “Davide sempre con noi” così come il Milan, club nel quale il centrale è cresciuto. Questo l’omaggio dei rossoneri: “Scomparso ma mai dimenticato, il suo ricordo continuerà a vivere”.

Davide sempre con noi 💜⚜️ pic.twitter.com/Hgt3frKWUu — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2024

Foto: twitter Fiorentina