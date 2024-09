Koopmeiners: “Sto bene, sono pronto a giocare dall’inizio. Juve da scudetto? Questo è il nostro obiettivo”

Nel primo pomeriggio, ore 15.30, è stato presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto della Juventus, Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è stato il grande colpo della rovente estate di Giuntoli e del club bianconero. Dopo un lunghissima ed estenuante trattativa, l’ex Atalanta è stato ufficializzato il 28 agosto. Sulle prime sensazioni nel mondo Juve: “E’ stato tutto fantastico ed emozionante! Avevo grandissime aspettative che sono state rispettate. Il rapporto con il tecnico e la squadra ci sono e sono contento di questo. Ho avuto dei giorni a disposizione per mettermi in forma e conoscere meglio la squadra. Felice di iniziare questa nuova avventura”. Quando hai deciso che la Juve sarebbe stato il tuo futuro? “Da quando ero bambino guardavo le grandi squadre, tra le quali anche la Juve. Seguivo sempre la Serie A e la Juve. Quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale la Juve e ovviamente ho continuato a seguirla. Per diverso tempo continuavo a pensarci, quando ho avuto la possibilità non ho avuto alcun dubbio: volevo venire solo alla Juve”. Sulla trattativa: “Ci è voluto un po’ di tempo prima di venire alla Juve. Il mondo del calcio qualche volta è difficile ed è un mondo dove non tutto è garantito, bisogna spesso aspettare. Ero convinto e fiducioso che sarebbe successo, c’erano stati degli ottimi contatti tra il mio agente e il club, abbiamo avuto tempo di parlarne con calma. Sono contento che alla fine abbiamo centrato l’obiettivo”. Su Motta: “Ovviamente abbiamo parlato, mi ha dato un ottimo benvenuto. E’ esigente, ma è una cosa che mi aspettavo e che mi fa felice. Ho parlato con tutti i calciatori, il feeling tra di noi è positivo. A Thiago gli ho chiesto quello che lui si aspetta durante l’allenamento, la sua filosofia, come intende approcciare il gioco. Ci sono delle somiglianze con Gasp, anche lui ama gli allenamenti intensi e vuole fare pressing sugli avversari durante il gioco. Per quanto riguarda le differenze magari la formazione, all’Atalanta c’erano cinque difensori, qua ne abbiamo quattro”. Idolo bianconero? “Sono sempre stato un fan di Zidane, ma ci sono altri come Pirlo e Marchisio”. Hai parlato con De Ligt prima di trasferirti a Torino? “Sì. Ovviamente quando c’erano delle voci sui media gliene ho parlato, gli ho chiesto se c’era qualcosa che dovevo sapere sul club e sulla città”. Come ti senti? “Sto molto bene. L’ultimo mese è stato un po’ difficile, ma adesso sono in forma. Sono pronto a giocare dal 1′, sono pronto a partire”. Juve pronta a vincere lo scudetto: “La Juve è un club che nella storia ha vinto tantissimo, questo è il nostro obiettivo. Al momento la cosa più importante è procedere per gradi, partita dopo partita. Di questo ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, sono arrivati tanti nuovi volti e ci vuole del tempo per conoscerci”.

Foto: instagram personale