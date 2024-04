50 punti per il Napoli. L’anno scorso li aveva fatti nel solo girone d’andata

Il Napoli, con il pareggio ottenuto ieri in casa contro la Roma, ha raggiunto quota 50 punti in classifica. Un traguardo che il club partenopeo, nella scorsa stagione, culminata con la vittoria dello scudetto, aveva ottenuto nel solo girone d’andata, al termine delle 19 partite che compongono la prima metà di campionato. Un dato che certifica come la squadra azzurra abbia disputato un annata completamente agli antipodi rispetto a quella precedente.

Foto: Instagram Napoli