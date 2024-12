5 gol in 3 giorni per Gabriel Jesus: “Sto bene, felice di essere tornato. Non voglio fermarmi”

Gabriel Jesus è tornato dopo l’infortunio e l’Arsenal ritrova gol pesanti. Per l’attaccante ex Manchester City, 5 gol in 3 giorni. Una tripletta in Carabao Cup e una doppietta ieri, sempre contro il Crystal Palace.

Il giocatore ai canali ufficiali del club ha così parlato: “Sto bene, felice di essere tornato. È fantastico tornare in squadra, giocare di più. L’Arsenal è un club enorme e conosco la pressione come numero nove qui. Quando gioco con il sorriso sulle labbra, tutto è diverso”.

Poi ancora, parlando della ritrovata verve sottorete, ha aggiunto in ottica futura: “Sono contento di avere più occasioni, ma spetta a me mettermi nella posizione migliore per segnare. So che posso segnare. Devo solo mettermi in una buona posizione per concludere l’azione, come oggi. Capisco che devo stare di più in area per concludere l’azione”.

Foto: sito Arsenal